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Лекхим планирует выкупить оставшиеся акции фармзавода Технолог
08:37 19.12.2017 |
Фармацевтическая компания АО "Лекхим" (Киев) совместно с группой лиц на основании договора о согласовании действий по выкупу акций фармацевтического завода ЗАО "Технолог" (Умань Черкасская обл.) планирует выкупить оставшиеся акции предприятия.
Согласно сообщению на веб-сайте, "Лекхим" совместно с группой лиц, будучи владельцами доминирующего контрольного пакета акций (98,89%) "Технолога", планируют выкупить оставшиеся 2,627 млн акций, что составляет 1,11% от их общего количества.
АО "Лекхим" возглавляет группу компаний, в которую, помимо ЗАО "Технолог", входит ЧАО "Лекхим-Харьков".
В настоящее время в продуктовом портфеле "Лекхима" более 160 торговых наименований, в частности, средства, влияющие на пищеварительную, сердечно-сосудистую, респираторную, нервную системы, систему крови и гемопоэз, опорно-двигательный аппарат, противомикробные, дерматологические средства, а также биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, ветеринарные препараты,
В октябре 2017 года фармзавод "Технолог" по результатам инспекции получил европейский сертификат GMP (Надлежащей производственной практики).
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