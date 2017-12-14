Финансовые новости
- |
- 14.12.17
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фармкомпания Интерхим запустила новый комплекс по производству АФИ
08:11 14.12.2017 |
Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" (Одесса) запустила новый лабораторно-производственный комплекс по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Одессе.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Интерхима" Анатолий Редер в ходе торжественных мероприятий, посвященных 25-летию компании, запуск нового комплекса по производству АФИ является завершающим этапом инвестиционной программы стоимостью EUR50 млн, которая реализуется с 2012 года.
Инвестиции в новый комплекс по производству АФИ составили около EUR9 млн.
Как отметил А.Редер, открытие этого комплекса не принесет денег сразу, это инвестиция, которая позволит закрепить положение компании на рынке.
По его словам, "Интерхим" планирует использовать АФИ, произведенные на новом комплексе, в основном для собственных нужд.
"Сегодня мы используем для собственных потребностей около 85% произведенных АФИ и около 15% продаем. В то же время к нам поступают заказы на некоторые АФИ из-за рубежа. Мы изучаем возможности экспорта", - сказал он.
А.Редер отметил, что оборудование комплекса позволят в полной мере обеспечить выполнение экологических стандартов и требований, полностью исключая возможность контакта химических веществ с окружающей средой.
Кроме того, оборудование комплекса позволит выпускать мелкодисперсные АФИ и малые партии субстанций.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Против энергокомпаний Украины готовится новая кибератака, - эксперты
|Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину
|США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
|Нацбанковские продажи доллара не смогли остановить рост курса доллара на межбанке 13 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порталы Work.ua и Rabota.ua обменялись долями собственности
|Метинвест планирует разместить евробонды в 2018 году
|Фармкомпания Интерхим запустила новый комплекс по производству АФИ
|Заинтересованные в покупке Roshen стороны не готовы принять на себя страновые риски - представитель Rothschild
|Компания NPBFX приглашает 14.12.2017 на вебинар «Торговля от уровней»
|Метинвест намерен досрочно выплатить по евробондам $6,5 млн процентного дохода
Это интересно
|Характер может помешать карьере
|Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году
|Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах
|Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)