Ярославский подал документы в НБУ на покупку Проминвестбанка

Бизнесмен Александр Ярославский 8 декабря подал документы в Национальный банк на покупку Проминвестбанка (ПИБ).

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, документы были поданы в соответствующие регуляторные органы.

О своих планах купить Проминвестбанк Александр Ярославский сообщил еще в мае.

14 июля он направил в Национальный банк письмо о намерении купить банк, однако документы так и не были поданы.

В сентябре НБУ сообщил, что покупкой банка интересуются и другие инвесторы.

Ранее Национальный банк отказал Павлу Фуксу и Максиму Микитасю в покупке ПИБа.

Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).

В марте СНБО ввело санкции против банков с российским госкапиталом.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 13-е место (22,4 млрд гривен) среди 88 действующих банков.