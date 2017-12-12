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Ярославский подал документы в НБУ на покупку Проминвестбанка
11:40 12.12.2017 |
Бизнесмен Александр Ярославский 8 декабря подал документы в Национальный банк на покупку Проминвестбанка (ПИБ).
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, документы были поданы в соответствующие регуляторные органы.
О своих планах купить Проминвестбанк Александр Ярославский сообщил еще в мае.
14 июля он направил в Национальный банк письмо о намерении купить банк, однако документы так и не были поданы.
В сентябре НБУ сообщил, что покупкой банка интересуются и другие инвесторы.
Ранее Национальный банк отказал Павлу Фуксу и Максиму Микитасю в покупке ПИБа.
Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).
В марте СНБО ввело санкции против банков с российским госкапиталом.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 13-е место (22,4 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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