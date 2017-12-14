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Метинвест намерен досрочно выплатить по евробондам $6,5 млн процентного дохода
14:28 13.12.2017 |
Горно-металлургическая группа "Метинвест" 18 декабря намерена выплатить держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $6 млн 508,901 тыс. негарантированного процентного дохода за период с 18 августа по 18 сентября 2017 года.
Согласно сообщению группы на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, указанный процентный доход начисляется по ставке 6,5795% годовых и выплачивается при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн.
Предусмотренный по ценным бумагам гарантированный процентный доход по ставке 2,793% годовых досрочно выплачиваться не будет.
Условия обращения еврооблигаций также предполагают выплату негарантированного процентного дохода по ставке 1,5025% годовых, который, однако, при отсутствии свободных средств списывается. Соответствующий доход досрочно также не будет начисляться и капитализироваться.
Датой составления реестра держателей еврооблигаций для выплаты процентов установлено 15 декабря 2017 года.
Как сообщалось, "Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию - в одну кредитную линию.
В конце марта 2017 года компания выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс.
Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 года гарантированно будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход будет выплачиваться при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан. С 1 января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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