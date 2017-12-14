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Кернел выплатит дивиденды за 2017 ФГ $0,25 на акцию
13:03 13.12.2017 |
Собрание акционеров "Кернел", одной из крупнейших украинских аграрных групп, 11 декабря одобрило выплату дивидендов за 2017 финансовый год (ФГ, июль-2016 - июнь-2017) в размере $0,25 на акцию.
Как говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже в ночь на вторник, собрание делегировало совету директоров полномочия по установлению даты выплаты дивидендов.
Помимо того, собрание одобрило предложение совета директоров назначить директором "Кернела" Евгения Осипова, который до конца октября был директором агробизнеса компании.
"Сегодня мы начинаем писать новую главу истории успеха "Кернела". Эта новая глава начинается с решения совета директоров сделать важный шаг для компании, назначив Е.Осипова в качестве главного исполнительного директора компании. В своей новой роли он будет управлять операционной деятельностью и отвечать за выполнение стратегии", - прокомментировал тогда это глава совета директоров Андрей Веревский, который является крупнейшим акционером компании с долей 38,4%.
Согласно биржевому сообщению, на собрании доля голосов А.Веревского составляла 68,6%.
Как сообщалось, "Кернел" в 2017ФГ сократила чистую прибыль на 21,7% - до $176,2 млн, а ее выручка выросла на 9,1% - до $2,169 млрд.
Курс акций "Кернел" на закрытие 11 декабря составил PLN50,84 $14,25 по текущему курсу. Всего в обращении находится 81 млн 941,23 тыс. акций
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