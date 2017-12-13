Нафтогаз Украины не нашел подтверждений информации Paradise Papers о выводе средств в оффшор членом правления Укртрансгаза Алексеенко

Служебная проверка НАК "Нафтогаз Украины" не нашла подтверждений информации СМИ о выводе средств госкомпании в оффшор членом правления ПАО "Укртрансгаз" Сергеем Алексеенко, сообщила пресс-служба НАК.

"В ходе проверки было установлено, что "Укртрансгаз" не подписывал договоров с фондом Pioneer Foundation и/или компанией Estera Trust Ltd (регистрирующий агент и директор фонда) и, соответственно, не осуществлял никаких платежей в пользу указанных компаний. В период работы С.Алексеенко в НАК на должности советника председателя правления в его компетенции не входили полномочия по распоряжению имуществом, или средствами компании", - говорится в сообщении.

По данным "Нафтогаза", фонд Pioneer Foundation зарегистрирован 25 января 2016 года на острове Мэн с целью долгосрочного планирования наследства семьи С.Алексиенко. "В период существования фонда Pioneer Foundation ним не осуществлялась какая-либо деятельность, не был открыт ни один счет, соответственно, не получались денежные средства, или имущество. Фонд не имел никаких аффилированных компаний и его деятельность была официально прекращена 18 апреля 2017 года", - добавляют в "Нафтогазе".

Как сообщалось, ранее в рамках проекта Paradise Papers СМИ обнародовали информацию, согласно которой на о. Мэн в интересах С.Алексеенко была открыта оффшорная компания для выведения из Украины валюты в обход ограничений НБУ.