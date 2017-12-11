Компания Admiral Markets проводит предновогоднюю акцию

Компания Admiral Markets напоминает о том, что на данный момент ею проводится акция, которая продлится до 22.12.2017, приуроченная к новогодним праздникам. Данное акционное предложение предоставит трейдерам возможность возврата спреда на выбранные фининструменты для осуществления торговли.

Напомним, что в 2016 г. брокер проводил такую же акцию, в ходе которой возврат спреда на одного трейдера был равен €334.

Для участия в акции трейдерам необходимо выбрать 3 из 15-ти предложенных брокером финиструментов (в том числе пары валют Forex и CFD на индексы и сырье), и подать заявку для участия в акционном предложении. После того, как заявка будет утверждена компанией трейдер может приступать к осуществлению торговли и получать возврат спреда.

Отметим, новым клиентам компании прежде нужно создать счет, необходимый для осуществления торговли в Кабинете Трейдера, и внести на него финсредства.

Более детальная информация, касающаяся данной акции, размещена на соответствующей странице на сайте Admiral Markets.