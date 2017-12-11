Владеющая УБРР китайская биржа BOCE планирует его переименовать в Банк возрождения

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE), владеющая 100% акций Украинского банка реконструкции и развития планирует переименовать его в "Банк возрождения".

Об этом сообщил гендиректор биржи Ян Дун Шенг в интервью Українським Новинам.

"Название банка меняться не будет. Возможно, мы сократим название и это будет "Банк возрождения". Это хорошее название. Кроме того, у банка есть пока только украинское название. Мы еще сделаем английское название, интегрируем в лого банка украинское, английское и китайское название, потому что это банк, который смотрит на мир, и мир должен смотреть на него с пониманием", - собственник банка.

Ян Дун Шенг рассказал, что в дальнейшем банк будет предоставлять весь спектр финансовых услуг для украинских государственных и частных предприятий, а также совместных украино-китайских проектов.

"Он будет заниматься обслуживанием коммерческих операций, инвестиций, предоставлением расчетных услуг. Бохайская биржа хочет обеспечить полноформатную и всестороннюю сервисную сеть, которая будет предоставлять услуги для граждан двух стран", - отметил Ян Дун Шенг.

Также в ближайшее время УБРР займется поиском персонала.

"Что касается менеджмента банка, то мы будем искать их по всему миру. Будем стараться, чтобы в руководство банка вошли лучшие финансисты и банкиры мирового стандарта. Что касается среднего звена, то это на 99% будет украинский персонал. Возможно, сегодня - завтра мы уже дадим объявление о поиске финансистов и банкиров на работу в наш банк. Я уверен, что в Украине есть достаточное количество финансистов и банкиров, которые уверенно смотрят в будущее и найдут достойную работу в нашем банке", - добавил китайский инвестор.

Как сообщали Українські Новини, 30 ноября 2016 года Фонд государственного имущества продал 99,9945% акций УБРР единственному участнику приватизационного конкурса - бирже Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Сумма сделки составила 82,827 млн гривен.

В июле Bohai полностью оплатила покупку УБРР, однако Национальный банк до сих пор не согласовал проведение сделки.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 83-е место (238,5 млн гривен) среди 88 действующих банков.