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Киевпасстранс приступил к установке автоматов для бесконтактной оплаты проезда
14:29 11.12.2017 |
В Киеве начали тестировать оборудование для бесконтактной оплаты проезда в столичном общественном транспорте. Об этом сообщает "Киевпасстранс" в Facebook.
Они публикуют фото, как выглядит электронное оборудование для автоматизированной оплаты. Такие устройства постепенно начали монтировать и в электротранспорте.
"Начат монтаж электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Первый на очереди электротранспорт, затем - автотранспорт. Полностью закончим монтажные работы и запустим электронный билет уже в апреле следующего года", - заявили в "Киевпасстрансе" .
Также в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что до конца года "Киевпасстранс" получит 29 автобусов большой вместимости. На эти цели из городского бюджета дополнительно направят 109,6 миллиона гривень.
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