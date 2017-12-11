Киевпасстранс приступил к установке автоматов для бесконтактной оплаты проезда

В Киеве начали тестировать оборудование для бесконтактной оплаты проезда в столичном общественном транспорте. Об этом сообщает "Киевпасстранс" в Facebook.

Они публикуют фото, как выглядит электронное оборудование для автоматизированной оплаты. Такие устройства постепенно начали монтировать и в электротранспорте.

"Начат монтаж электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Первый на очереди электротранспорт, затем - автотранспорт. Полностью закончим монтажные работы и запустим электронный билет уже в апреле следующего года", - заявили в "Киевпасстрансе" .

Также в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что до конца года "Киевпасстранс" получит 29 автобусов большой вместимости. На эти цели из городского бюджета дополнительно направят 109,6 миллиона гривень.



