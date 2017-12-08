Брокер Grand Capital подтвердил сертификацию в FinaCom

Grand Capital и FinaCom 04.12.2017 в ходе процесса сертификации, который проходит каждый год, решили продлить партнерство еще на 1 год. Напомним, что Grand Capital является членом FinaCom с начала прошлого года.

FinaCom является независимым комитетом по урегулированию споров на валютном рынке. FinaCom рассматриваются претензии участников рынка, при этом комитет придерживается нейтральной стороны в конфликтных ситуациях. Стоит отметить, что в разбирательстве претензий принимают участие специалисты: ими изучаются материалы, которые предоставляют обе стороны. На их основании принимаются решения.

Комиссия объединяет брокерские компании, выступающие за прозрачность работы. Вступая в FinaCom, брокерские компании подтверждают, что готовы осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными стандартами.

Членство брокеров в FinaCom обеспечивает их клиентам доступ к беспристрастному арбитражу, также трейдеры имеют возможность отстоять свои интересы. Если возникают спорные ситуации, трейдеры имеют возможность обратиться за помощью к специалистам FinaCom.