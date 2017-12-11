Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Комбинат Украина планирует вдвое увеличить выпуск загранпаспортов в январе 2018г за счет запуска новой линии
07:15 11.12.2017 |
Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг намерено запустить в эксплуатацию в январе 2018 года линию персонализации заграничных паспортов, что позволит вдвое увеличить мощность предприятия, сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.
"Мы надеемся, что в следующем году проблема с задержкой в изготовлении биометрических паспортов сведется к минимуму, а границы между Украиной и Европейским Союзом станут ближе", - цитирует пресс-служба ведомства первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
Как уточняется в сообщении, стоимость оборудования для запуска линии составила 1,7 млн евро.
МЭРТ также напоминает, что 9 августа Кабинет министров принял решение уменьшить размер отчислений части чистой прибыли данного госпредприятия в государственный бюджет с 75% до 40%.
Полиграфический комбинат "Украина" специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т. д.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Опасная имитация: Почему фанам Саакашвили не стоит мимикрировать под Майдан
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в 2017 существенно превысит прогноз 12,2%, - НБУ
Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.
|Зачем Курченко поддержал Саакашвили, которого не знает
|Пасхавер: В Украине пока нет оппозиции, есть лишь контрреволюционные провокаторы
|На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Admiral Markets проводит предновогоднюю акцию
|Ferrexpo заложило часть имущества ПГОКа почти на 5,3 млрд грн в обеспечение привлекаемой трехлетней кредитной линии на $195 млн
|АМКУ оштрафовал "Дарницу" на 136 тыс. грн за нарушение законодательства о защите конкуренции
|Киевпасстранс приступил к установке автоматов для бесконтактной оплаты проезда
|"Укрнафта" возобновляет добычу на 6 месторождениях
"Возобновлена работа 80 из 132 добычных скважин. Благодаря возобновлению работы на 6 месторождениях "Укрнафта" увеличила уровень суточной добычи нефти и конденсата и газа. С начала декабря показатель среднесуточной добычи нефти и конденсата компании составляет 3,9 тыс. тонн, что на 18% выше, чем в период вынужденной остановки месторождений
|Владеющая УБРР китайская биржа BOCE планирует его переименовать в Банк возрождения
|Комбинат Украина планирует вдвое увеличить выпуск загранпаспортов в январе 2018г за счет запуска новой линии
Это интересно
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
|Запрет на ICO в Китае привел к распространению мошеннических альткоинов
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео