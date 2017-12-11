Комбинат Украина планирует вдвое увеличить выпуск загранпаспортов в январе 2018г за счет запуска новой линии

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг намерено запустить в эксплуатацию в январе 2018 года линию персонализации заграничных паспортов, что позволит вдвое увеличить мощность предприятия, сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

"Мы надеемся, что в следующем году проблема с задержкой в изготовлении биометрических паспортов сведется к минимуму, а границы между Украиной и Европейским Союзом станут ближе", - цитирует пресс-служба ведомства первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Как уточняется в сообщении, стоимость оборудования для запуска линии составила 1,7 млн евро.

МЭРТ также напоминает, что 9 августа Кабинет министров принял решение уменьшить размер отчислений части чистой прибыли данного госпредприятия в государственный бюджет с 75% до 40%.

Полиграфический комбинат "Украина" специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т. д.