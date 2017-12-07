ООО "ДТЭК Пауэр Трейд" выставило публичное требование к миноритарным акционерам ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" об обязательном выкупе акций (squeeze-out).

Как отмечено в сообщении "ДТЭК Днипроэнерго" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена выкупа составляет 488,1 грн за одну акцию.

Это самая высокая цена, по которой покупали акции этой энергокомпании ДТЭК и Группа СКМ за предыдущие 12 месяцев.

Структурам СКМ принадлежит 98,5567%, или 5 млн 881,302 тыс. акций "ДТЭК Днипроэнерго".

Общее количество акций компании в обращении - 5 млн 967,432 тыс. С учетом заявленных выше параметров, на выкуп акций мажоритарному акционеру необходимо будет направить около 42 млн грн.

"ДТЭК Пауэр Трейд" дается 90 дней на перевод денег на счет эскроу в банке ПУМБ, с которого миноритарные акционеры в течение минимум трех лет могут снять денежные средства за свои акции. Издержки за транзакции несет мажоритарный акционер.

Как отметили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, ранее были выполнены все обязательства в рамках процедур takeover bid и sell out. 9 октября компания выставила оферту на покупку акций ДТЭК Днепроэнерго у миноритарных акционеров по той же цене - 488,1 грн за штуку. На тот момент Группе СКМ принадлежало 98,5479% акций предприятия.

Как отмечается в сообщении, Национальный депозитарий Украины после получения от эмитента копии требования о выкупе акций устанавливает ограничение на осуществление операций с ними в системе депозитарного учета.

Акции "ДТЭК Днипроэнерго" на "Украинской бирже" на 7 декабря 2017 года котировались по курсу: покупка - 486,1 грн за акцию, продажа - 529,9 грн, цена последней сделки, совершенной 7 декабря 2017 года, - 501 грн. Средний курс акций за 12 месяцев - 712,62 грн, средняя цена закрытия - 485,45 грн.

Как сообщалось, в августе 2017 года компания Ornex, входящая в Группу СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС 25% акций ПАО "ДТЭК Днипроэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины. Цена 25% акций "ДТЭК Днипроэнерго" составила 728,236 млн грн.

Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров. В определенных случаях это право ему дается только на 90 дней с даты приобретения такого пакета.