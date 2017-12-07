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Компания Binomo сообщила о старте акции «6 символов»
17:05 07.12.2017 |
Компания Binomo, предоставляющая возможность осуществления торговли с помощью бинарных опционов, сообщает о запуске акции, которая приурочена к новогодним праздникам. Акционное предложение распространяется на трейдеров, которые являются клиентами компании.
Суть спецпредложения от Binomo состоит в следующем: клиенту компании нужно пополнить свой счет для торговли и собирать символы, которые будут периодически появляться в торговом терминале брокера. Кроме этого, символы могут дублироваться в рассылках от компании, в новостях, выходящих на сайте брокера, а также в группах Binomo в соцсетях. Клиентам компании необходимо собрать 6 символов и ввести их на странице акции. Отметим, сумма призовых финсредств будет зависеть от места, которое займет участник акции.
Брокер делает акцент на том, что акция стартовала 05.12.2017. Длиться она будет по 21.12.2017 включительно. Ввести собранные символы участники акционного предложения смогут до 26.12.2017, а призы победителям будут перечислены в последний рабочий день этого года - 29.12.2017.
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