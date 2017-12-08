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Укрзализныця намерена в 2018г. направить на капинвестиции порядка 13-16 млрд грн собственных средств
07:37 08.12.2017 |
ПАО "Укрзализныця" намерено в следующем году направить на капитальные инвестиции порядка 13-16 млрд грн собственных средств, сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов.
"Мы проводили процедуру подготовки капитальных инвестиций и финансового плана в открытом режиме, цифра была на уровне 52 млрд грн - совокупная потребность по всей "Укрзализныце". Провели несколько обсуждений и встреч по плану капинвестиций. Первым этапом цифра была сокращена до 32 млрд грн наиболее важных направлений на следующий год, Конечно этот объем мы не можем себе позволить. Мы оцениваем на следующий год возможность для капитальных инвестиций на уровне 13-16 млрд собственных средств", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.
Он сообщил, что были проведены несколько консультаций по остро критичным направлениям для инвестирования и планируется в течение текущей недели завершить все с этим связанные процедуры.
"С чем была связана задержка работы по финплану: финансовый план на этот год был принят через месяц после того как я вступил в должность, в сентябре месяце. Мы соответственно и запоздали с планом на 2018 год. Второе, мы увидели, что открытость и открытые процедуры занимают больше времени, чем традиционное принятие решений за закрытыми дверями. Тем не менее, мы планируем, что примем финансовый план самое крайнее в начале следующего года, будем стараться в конце этого года", - сообщил Е.Кравцов.
Относительно дополнительных средств, он добавил, что ПАО будет привлекать их от международных финансовых организаций, например для электрификации участка Долинская-Николаев и закупки подвижного состава.
Ранее заместитель директора департамента стратегического управления и развития "Укрзализныци" Александр Малахов сообщал, что размер капитальных инвестиций компании в 2017 году, как ожидается, вырастет до 10,79 млрд грн по сравнению с 6,89 млрд грн в 2016 году, 4,5 млрд грн в 2015 году и 3,5 млрд грн - в 2014 году.
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Ранее заместитель директора департамента стратегического управления и развития "Укрзализныци" Александр Малахов сообщал, что размер капитальных инвестиций компании в 2017 году, как ожидается, вырастет до 10,79 млрд грн по сравнению с 6,89 млрд грн в 2016 году
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