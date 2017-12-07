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Компания Fort Financial Services заявила о старте акции "Welcome Bonus"
16:55 06.12.2017 |
Fort Financial Services (FortFS) предоставляет возможность трейдерам поучаствовать в акционном предложении «Welcome Bonus», где всем новым клиентам будут начислять 50 долл. на торговые счета. В брокерской компании делают ударение на том, что сумма бонусных средств не будет зависеть от того, какое количество денег было положено на счет. Акционное предложение относится лишь к новым аккаунтам, зарегистрированным в компании.
Брокер подчеркивает, что для того, чтобы получить бонусные средства трейдерам необходимо выполнить такие условия:
Зарегистрироваться в FortFS;
Внести на счет для торговли не менее 50 долл.;
Пройти верификацию;
Запросить бонусные средств, применив специальную кнопку в разделе «Бонусы», который находится в Личном кабинете.
Брокер сообщает, что акция проводится с 05.12.2017 по 14.12.2017. Данное предложение не может распространяться на такие счета: «для Новичков», «PRO», «S.T.A.R.». Также в компании отмечают, что получить бонусные средства по этой акции трейдеры могут лишь 1 раз.
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