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АВК поставила первые 50 тонн кондитерских изделий во Вьетнам
14:02 08.12.2017 |
Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине группа компаний "АВК" поставила во Вьетнам первые 50 тонн своей продукции.
"Наша компания продолжает расширять географию своего присутствия в мире. Отныне сладости АВК можно приобрести на полках магазинов еще одной азиатской страны, Вьетнама. Первые поставки продукции были осуществлены в августе этого года. На рынок страны мы уже поставили первые 50 тонн сладостей. Это, прежде всего, вафли, пралине, шоколад на фруктозе и тому подобное", - говорится в пресс-релизе компании.
По информации "АВК", в планах компании продолжать работу над расширением каналов сбыта продукции.
"Сегодня сладости АВК можно приобрести как в столице страны, городе Ханой, так и в других городах Вьетнама. Постепенно двигаемся на юг страны - наша продукция появляется на полках магазинов города Хошимин", - отметили в компании.
Как сообщалось, группа компаний "АВК" основана 1991 году. Сейчас производит продукцию на кондитерской фабрике в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утерян.
Совладелец компании В.Авраменко совместно с супругой в 2015 году зарегистрировали ООО "АВК Конфекшинери", которое является собственником Днепровской кондфабрики. Владеет торговыми марками компании "АВК", подписывает договора с внешними и внутренними партнерами, торговыми сетями.
ЧАО "АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли. Выпускает продукцию под ТМ "Королевский Шедевр", "Королевский Шарм" "Мажор", "Бам-Бук", "Труфель", "Труфалье", Kresko и др.
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