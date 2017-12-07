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Кабмин выбрал KPMG в качестве аудитора Ощадбанка
15:54 06.12.2017 |
Кабинет министров решил нанять аудиторскую компанию KPMG для проведения аудита годовой отчетности Ощадбанка за 2017 год. Об этом говорится в распоряжении N850-р.
Документ также утверждает условия договора о проведении аудита между банком и KPMG.
Размер вознаграждения аудитора составляет - 4,25 млн грн.
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