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Компания LiteForex заявила об акции, приуроченной к новогодним праздникам
16:41 05.12.2017 |
Компания LiteForex сообщила о запуске приуроченной к новогодним праздникам промоакции. Брокер сообщает, что акцией предусматривается более 100 призов.
Участников конкурса ждут такие призы:
Клиентам компании предлагается использовать шанс стать обладателем отличного подарка к Новому году. В компании сообщают, что для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо внести депозит более 500 долл. на торговый счет. Первые 999 трейдеров, которые выполнят данное условие, получат специальный номер, позволяющий участвовать в конкурсе.
Стоит отметить, что акция, которая уже началась, будет проходить до 22 января следующего года. За этот период будет проведено 5 этапов для формирования номеров победителей. Победителей определят на реальных котировках.
LiteForex делает ударение на том, что чем больше торговых счетов трейдер пополнит на 500 долл., тем больше шансов на победу он будет иметь.
По материалам: IAFT News
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