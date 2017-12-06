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Кабмин финализировал переговоры с GE Transportation об обновлении подвижного состава Укрзализныци
09:12 05.12.2017 |
Кабинет министров Украины завершил переговоры с американской GE Transportation, и до конца текущего года будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве по реализации семилетней программы обновления подвижного состава ПАО "Укрзализныця", сообщает пресс-служба правительства в понедельник.
Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи руководства GE Transportation с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
"Рад, что мы финализировали наши договоренности и договариваемся, что до конца года все документы должны быть согласованы и подписаны. Правительство будет способствовать этому процессу", - цитирует пресс-служба главу правительства.
В сообщении напоминается, что активная фаза переговоров по этому проекту продолжалась в течение трех последних месяцев проводилась руководством "Укрзализныци" при поддержке Офиса привлечения инвестиций UkraineInvest.
Стороны согласились, что в рамках выполнения всех договоренностей локализация (использование украинских мощностей) возрастет до 40%. Кроме того, достигнута договоренность, что продукция украинского производства, созданная на основе технологий и с соблюдением стандартов GE, будет использована в других проектах GE Transportation в других странах.
Выполнение первой фазы проекта предусматривает поставку "Укрзализныци" уже в сентябре следующего года 30 локомотивов, которые будут содержать украинские запчасти и обслуживаться в Украине.
"Это позволит "Укрзализныци" гарантировать решение вопроса дефицита тяги уже к следующей пиковой нагрузке", - отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
Со своей стороны GE Transportation подтвердила готовность в течение всего проекта поставлять в Украину технологии, проводить обучение специалистов, а также проработать возможности доступа к кредитным ресурсам.
Как сообщалось, на первом этапе планируется крупноузловая сборка локомотивов на Крюковском вагоностроительном заводе.
GE Transportation - американская компания, являющаяся частью корпорации GE, которая занимает 13 место по объему доходов в рейтинге Fortune 500. Штаб квартира компании находится в США, а ключевые направления деятельности - производство и обслуживание локомотивов, двигателей и другого оборудования для железнодорожного транспорта, двигателей и оборудование для морского транспорта, оборудования для горнодобывающей и бурильной промышленности.
Пятилетний план развития ПАО "Укрзализныця" предусматривает модернизацию и закупку всего 270 локомотивов, в частности, в сотрудничестве с GE.
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