ICE GROUP планирует открыть подразделение в Великобритании

Сейчас ICE Group имеет лицензию в Лабуане и в Швейцарии. Но не так давно СЕО компании В. Кондрашов посредством своего блога сообщил о том, что брокер планирует создать на протяжении ближайших месяцев подразделение в Британии, имеющее лицензию FCA.

Отметим, регулирование Великобритании считается высокоавторитетным и строгим в мире финансов, а получение лицензии на осуществление деятельности в этой юрисдикции является одним из наиболее непростых. Депозитные средства трейдеров, которые работают с британскими финкомпаниями, страхуются на сумму до 55 тыс. фунтов стерлингов. Это свидетельствует о том, что неторговые риски трейдеров становятся нулевыми.

Так как выдача лицензии FCA протекает достаточно непросто, брокером было решено запустить работу с помощью Appointed representative, т. е. статуса, предоставляющего право на осуществление работы «дочки», имеющей лицензию компании. Брокер делает ударение на том, что все условия лицензии относятся к «дочке», включая страхование депозитных средств трейдера.

Детально со статусом Appointed representative можно ознакомиться в блоге СЕО ICE FX.



По материалам: IAFT News

