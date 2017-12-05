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ICE GROUP планирует открыть подразделение в Великобритании
16:15 04.12.2017 |
Сейчас ICE Group имеет лицензию в Лабуане и в Швейцарии. Но не так давно СЕО компании В. Кондрашов посредством своего блога сообщил о том, что брокер планирует создать на протяжении ближайших месяцев подразделение в Британии, имеющее лицензию FCA.
Отметим, регулирование Великобритании считается высокоавторитетным и строгим в мире финансов, а получение лицензии на осуществление деятельности в этой юрисдикции является одним из наиболее непростых. Депозитные средства трейдеров, которые работают с британскими финкомпаниями, страхуются на сумму до 55 тыс. фунтов стерлингов. Это свидетельствует о том, что неторговые риски трейдеров становятся нулевыми.
Так как выдача лицензии FCA протекает достаточно непросто, брокером было решено запустить работу с помощью Appointed representative, т. е. статуса, предоставляющего право на осуществление работы «дочки», имеющей лицензию компании. Брокер делает ударение на том, что все условия лицензии относятся к «дочке», включая страхование депозитных средств трейдера.
Детально со статусом Appointed representative можно ознакомиться в блоге СЕО ICE FX.
По материалам: IAFT News
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