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Тигипко купил компанию-застройщика "Билдинг Инвест Групп"
15:32 04.12.2017 |
Бизнесмен Сергей Тигипко опосредованно купил 100% акций компании-застройщика "Билдинг Инвест Групп".
Об этом свидетельствуют данные аналитической системы YouControl, передают Українські Новини.
Подконтрольная Тигипко компания Devisal Limited стала владельцем 100% "Билдинг Инвест Групп".
Конечным бенефициарным собственником компании является Сергей Тигипко.
Devisal Limited является миноритарным акционером ряда компаний Сергея Тигипко (СК "ТАС", СГ "ТАС", ТАС Эссет Менеджмент).
Компания Devisal Limited является владельцем 100% акций ООО "Бережанский квартал" и контролируется Сергеем Тигипко.
"Билдинг Инвест Груп" выступает девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Podol Mall районного формата по ул. Еленовская, 23 возле ст. метро Тараса Шевченко в Киеве.
Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год.
Генеральным подрядчиком проекта выступило ООО "Киевская Проектно-Строительная Компания".
ООО "Билдинг Инвест Груп" основано в 2002 году.
Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений.
Уставный капитал "Билдинг Инвест Груп" составляет 50 млн гривен.
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