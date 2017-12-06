Нафтогаз Украины собирает ценовые предложения на услуги PR в Европе и Северной Америке

НАК "Нафтогаз Украины" объявил сбор ценовых предложений на предоставление услуг по организации и поддержке связей с общественностью (PR) в Европе и Северной Америке, сообщает пресс-служба компании.

"Ценовые предложения собираются с целью формирования ожидаемой стоимости закупки, которая будет проходить по процедуре открытых торгов в системе электронных закупок ProZorro в декабре 2017 года", - поясняют в компании.

В обязанности коммуникационного партнера будет входить организация встреч представителей "Нафтогаза" с представителями институций Европейского Союза, органами государственной власти стран Энергетического сообщества и Северной Америки. Кроме того, он должен будет организовывать постоянно действующие коммуникации с лидерами общественного мнения и СМИ, наладить постоянный диалог с ведущими аналитическими центрами и экспертами.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

