Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал производителя вин ООО "Камянка Глобал Вайн" (Киев) на 7,01 млн грн за нарушение конкуренции, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев.

"Сегодня АМКУ принял решение по делу о недобросовестной конкуренции со стороны ООО "Камянка Глобал Вайн". Предприятие выпускает вина из преимущественно украинского сырья с оформлением бутылок, которое создает представление о том, что эти вина грузинские. На ответчика наложен штраф 7,01 млн грн", - написал глава АМКУ на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь, "Камянка Глобал Вайн" считает решение АМКУ противоправным.

"Считаем решение Антимонопольного комитета Украины противоречащим закону. Оно будет в ближайшее время обжаловано в суде и мы уверены что сможем доказать свою правоту в судебном порядке", - сообщается на сайте компании.

"Камянка Глобал Вайн" (Kamyanka Global Wine, KGW) была создана в 2009 году. Производство KGW находится в Херсонской области, на базе Камянского завода марочных вин.

Компания занимается продажей и разработкой собственных брендов, дистрибуцией.

KGW экспортирует алкогольную продукцию в США, Восточную Европу и страны Азии. По информации компании, KGW входит в ТОП-10 производителей тихого вина Украины, доля компании на рынке вин составляет 5%.

В Едином государственном реестре юридических и физических лиц (ЕГР), конечными бенефициарами "Камянка Глобал Вайн" указаны Станислав Нерух и Александр Сандин.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания в 2016 году получила 8,19 млн грн чистого убытка по сравнению с 2,45 млн грн чистой прибыли в 2015 году. Ее выручка в прошлом году сократилась на 3,2% - до 141,04 млн грн.