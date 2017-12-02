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"Укртрансгаз" заявляет о начале полноценной работы филиала "Оператор ГТС Украины"
17:18 01.12.2017 |
Созданный в структуре ПАО "Укртрансгаз" филиал "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) начал свою работу, что позволяет говорить о завершении первого этапа анбандлинга, сообщила пресс-служба ПАО.
"Уже сейчас ОГТСУ - это полноценный и единый центр принятия решений по управлению украинской газотранспортной системой. Этот филиал функционально является самодостаточной структурной единицей с утвержденной организационной структурой и штатным расписанием, насчитывает 209 сотрудников, уже обслуживает более 1000 договоров на транспортировку газа в Украине и взаимодействует с другими филиалами "Укртрансгаза", - отмечено в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что правлением УТГ также принято решение о передаче необходимых для обеспечения транспортировки газа активов в ОГТСУ, что является необходимым и достаточным условием для обеспечения транспортировки газа по территории Украины и последующей сертификации оператора ГТС в соответствии с европейскими нормами.
"Сегодня можно подтвердить, что нам удалось выполнить эту сложную и амбициозную задачу. За первый месяц автономной работы ОГТСУ отработал процессы эффективного управления ГТС и обеспечил бесперебойную транспортировку газа европейским и украинским потребителям. Это стало возможным благодаря совместной настойчивому труду специалистов "Укртрансгаза", "Нафтогаза Украины" и консультационной группы PwC", - цитируется в сообщении гендиректор филиала Мирослава Химко.
Следующим этапом в процессе анбандлинга должно стать выделение оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо вне корпоративного управления НАК "Нафтогаза Украины", которое станет возможным после оглашения Стокгольмским арбитражем окончательного решения по транзитному контракту (ожидается в феврале 2018 года). Параллельно будет проводиться трансфер оптимизированных процессов и средств по эксплуатации и технической поддержке объектов газотранспортной системы от региональных филиалов "Укртрансгаза".
По оперативным данным УТГ, в ноябре транзит газа через ГТС Украины составил 8,1 млрд куб. м, внутренняя транспортировка - 3,5 млрд куб. м, импорт из ЕС - 1,3 млрд куб. м, внутренняя добыча - 1,7 млрд куб. м, а отбор из ПХГ - 0,7 млрд куб. м.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в конце сентября 2017 года принял решение о создании филиала "Укртрансгаза" с функциями оператора ГТС. Филиал создается для обеспечения выполнения функций оператора ГТС согласно плану реструктуризации НАК с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению газа, утвержденному постановлением Кабмина №496 от 1 июля 2016 года. После полного юридического отделения от "Нафтогаза" это подразделение сможет пройти сертификацию оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС.
В настоящее время видение менеджмента "Нафтогаза Украины" и Кабмина расходятся, в частности, в вопросе целесоообразности включения подземных хранилищ в перечень имущества, передаваемого новому оператору ГТС.
В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в ПАО "Магистральные газопроводы Украины". По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" по транзитному контракту.
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