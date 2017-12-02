Голосование по ежегодная премии IAFT Awards 2017 стартует сегодня

Международное Объединение Форекс трейдеров сообщает об открытии шестого ежегодного голосования на сайте Премии IAFT Awards.

Голосование было открыто 1-го декабря, в 10:00 по МСК и продлится до 30-го декабря. В его рамках будут представлены 20 номинаций, в которых поборются за лидерство более 200 компаний.

В этом году IAFT Awards объединила еще больше участников и сегментов финансового рынка - это Форекс и Фондовые брокеры, бинарные компании, порталы и журналы для трейдеров, а также представители рынка криптовалют.

МОФТ приглашает всех представителей компаний-участниц следить за ходом голосования, а клиентов - отдать свой голос за ту компанию, которая показала себя лучшей в заявленной категории по итогам 2017 года.

Официальными спонсорами IAFT Awards 2017 выступили:

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