НУФ и Укргазбанк расширяют кредитование малого и среднего бизнеса в Украине

Укргазбанк будет кредитовать украинские малые и средние предприятия (МСП) со ставкой 15% годовых в гривне. Это стало возможным благодаря кредитному соглашению на сумму 81 млн гривен, которую 23 ноября подписали Немецко-Украинский Фонд (НУФ) и Укргазбанк в рамках Программы поддержки финансирования инвестиционных проектов МСП в Украине. Программу финансирует Правительство Германии посредством Немецкого государственного банка развития KfW, а также поддерживает инициатива Европейского Союза EU4Business путём предоставления средств для компенсации валютных рисков.

«Программа Немецко-Украинского фонда дает нам новые инструменты для кредитования малого и среднего бизнеса, - сказал Евгений Мецгер, заместитель председателя правления АБ «Укргазбанк». - МСП получают новый стимул и возможности для развития. Это укрепит экономику страны и ускорит ее переход на европейские стандарты рынка».

По условиям соглашения МСП отныне смогут получить кредитные средства на:

приобретение и модернизацию оборудования,

приобретение, строительство или реконструкцию помещений,

пополнение оборотных средств на расширение производства.

«От имени Немецкого государственного банка развития KfW я хочу поздравить стороны с подписанием соглашения. Присоединение Укргазбанка к Программе открывает малому и среднему бизнесу в Украине новый путь к доступным кредитным средствам: теперь финансирование осуществляется усилиями трех банков-партнеров НУФ. Мы рады видеть развитие этой инициативы благодаря Правительству Германии при поддержке KfW и Европейского Союза, а также надеемся, что сделанные в рамках Программы шаги в ближайшие годы помогут развитию экономики Украины», - сообщил Лутц Хорн-Хааке, директор Офиса KfW в Украине.

Приоритетными секторами для кредитования по условиям Соглашения являются: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, гостинично-ресторанный бизнес и проекты по энергоэффективности.

Борис Филиппов, руководитель отдела по развитию частного сектора Делегации Европейского Союза в Украине, отметил: «Европейский Союз поставил перед собой задачу развития малого и среднего предпринимательства во всей Европе. И Украина на сегодняшний день является для нас одним из самых перспективных партнеров в этом деле. Проект EU4Business рад упростить доступ украинским МСП к долгосрочному финансированию в национальной валюте».

«Подписание Соглашения с Укргазбанком завершает первую часть Программы по финансированию инвестиционных проектов МСП, которая начала реализовываться в этом году. Теперь наш приоритет - снижение процентной ставки по кредитам для МСП по всей территории Украины, как это уже было сделано в Киеве», - подчеркнул исполнительный директор НУФ Олег Стринжа.

Дополнительная информация

Про Немецко-Украинский фонд: Немецко-Украинский фонд основан Немецким государственным банком развития KfW, Кабинетом министров Украины и Национальным банком Украины.

Про Программу поддержки МСП: Программу поддержки финансирования инвестиционных проектов украинских МПС финансирует Правительство Германии. Программа предоставляет долгосрочную финансовую поддержку МСП через инвестиции и оборотный капитал. В рамках Программы Немецкий государственный банк развития KfW через банки-резиденты в Украине предоставит украинским МСП кредиты на сумму 300 млн грн в течение следующих 40 лет. Программе уже присоединились ProCredit Bank и KredoBank.

Про EU4Business: EU4Business - это инициатива ЕС, оказывающая поддержку частному сектору в странах Восточного партнерства, в том числе и в Украине. Цель программы - улучшить деловой климат через профессиональные советы бизнесу, а также через доступ малого и среднего бизнеса к финансированию. Помощь в рамках EU4Business предоставляется совместно с другими организациями. Инициатива способствует экономическому росту и созданию рабочих мест.



