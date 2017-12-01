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Компания SpotOption заявила об изменении направления деятельности
15:52 30.11.2017 |
Компания SpotOption, которая специализировалась на предоставлении торговых технологий в области бинарных опционов, заявила о своем решении прекратить работу в этой сфере. Брокер проведет реструктуризацию бизнеса и будет заниматься созданием криптовалютных платформ и торговых терминалов для работы с CFD.
К подобному решению SpotOption спровоцировали действия израильского регулятора. Стоит отметить, что недавно ISA наложила запрет для компаний на осуществление деятельности в сфере бинарных опционов в Израиле. Также на протяжении последнего времени все большее количество регуляторов не поддерживают данный вид высокорисковых активов.
По этой причине, а также учитывая популярность работы с электронными валютами и CFD, брокер принял решение переквалифицироваться, начав создание необходимых для этого торговых систем. В SpotOption подчеркивают, что покидать рынок совсем компания не планирует. Больше того, так как брокер зарегистрирован в Израиле, он заинтересован в закреплении своих позиций на территории данного государства, лишь несколько изменив деятельность.
По материалам: IAFT News
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