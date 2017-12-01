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Агрохолдинг "Авангард" за 9 мес.-2017 сократил чистый убыток на 46,3%
07:30 01.12.2017 |
Чистый убыток агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя яиц в Украине, за январь-сентябрь 2017 года составил $20,83 млн, что на 46,3% меньше убытка за аналогичный период прошлого года.
Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже в четверг, ее консолидированная выручка уменьшилась на 24,4% - до $83,99 млн.
Валовый убыток за отчетный период составил $22,11 млн против валовой прибыли $3,17 млн за 9 месяцев прошлого года, отрицательная EBITDA увеличилась на 21,9% - до $12,21 млн, а операционный убыток - на 10,6%, до $24,98 млн.
В третьем квартале этого года "Авангард" нарастил чистый убыток по сравнению с третьим кварталом 2016 года на 49,6% - до $9,18 млн при падении выручки на 36,8% - до $29,32 млн.
Валовый убыток за третий квартал составил $10,12 млн против валовой прибыли $0,5 млн за третий квартал прошлого года, EBITDA стала отрицательной $3,18 млн, тогда как за июль-сентябрь прошлого года она была положительной $2,45 млн, а операционный убыток вырос в 4,5 раза - до $7,13 млн.
"В отчетном периоде на деятельность "Авангарда" по-прежнему влияли сложные условия на внутреннем и экспортном рынках, что привело к снижению доходов и прибыльности. Однако в третьем квартале 2017 года мы наблюдали постепенное восстановление, обусловленное сезонным ростом потребительского спроса на сырые яйца в Украине и увеличением их цены, а также возобновление продаж на традиционных экспортных рынках компании", - приводится в сообщении комментарий гендиректора компании Наталии Василюк.
Она добавила, что в рамках мер по дальнейшей оптимизации затрат компания обновила поголовье, что привело к повышению производительности.
"Мы ожидаем, что эти позитивные события продолжатся в течение четвертого квартала 2017 года, и ожидается, что эти улучшения отразятся на результатах деятельности компании во втором полугодии 2017 года", - подытожила Н.Василюк.
Производство яиц за девять месяцев снизилось на 11% - до 1,693 млн шт., продажи выросли на 22% - до 1,331 млн шт., общее поголовье птицы "Авангарда" на конец сентября 2017 года сократилось на 13% в годовом исчислении и оценивалось в 12 млн голов, в том числе кур-несушек 10,4 млн голов. Средняя цена продажи яиц за январь-сентябрь упала на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 0,96 грн/шт. (без НДС).
Производство сухих яичных продуктов за данный период сократилось на 49% - до 4,415 тыс. тонн. По итогам девяти месяцев продажи сухих яичных продуктов снизились на 64% - до 2,21 тыс. тонн, в том числе экспорт 1,76 тыс. тонн, средняя цена продажи сухих яичных продуктов сократилась на 19% до $4,59/кг.
"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.
Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.
Компания завершила 2016 год с чистым убытком $56,636 млн, что почти в 2,8 раза меньше, чем чистый убыток по итогам 2015 года ($158,39 млн).
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