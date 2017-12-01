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Дионисий Галикарнасский
"Авангард" ведет переговоры о реструктуризации еврооблигаций-2018 на $200 млн
11:17 30.11.2017 |
Агрохолдинг "Авангард" в рамках продолжающихся дискуссий с различными группами кредиторов начал работу со специальным комитетом держателей облигаций и его советником по предложению о реструктуризации своих еврооблигаций на $200 млн с погашением в 2018 году (ISIN: XS0553088708) и ставкой 10% годовых.
"Компания ожидает, что любая реструктуризация ее долга, включая евроблигации, будет включать запрос на реструктуризацию выплаты процентов по еврооблигациям, подлежащих уплате 2 мая и 30 октября 2017 года", - говорится в отчете компании за 9 месяцев 2017 года, обнародованном в четверг.
"Авангард" уточняет, что его суммарный долг за 9 месяцев этого года вырос с $344,1 млн до $365,1 млн, а чистый долг - с $331,5 млн до $347,9 млн на долю еврооблигаций приходится 63% долга, который в целом на 86% номинирован в долларах и евро.
Компания указывает, что из этой суммы в 2017 году предстоит выплатить $36 млн, тогда как в 2018 году - $254 млн. в том числе $236 млн - по еврооблигациям, а в 2019 году - $19 млн.
Согласно отчету, свободные денежные средства "Авангарда" на конец сентября составляли $17,2 млн против $12,6 млн на начало года.
Как сообщалось, чистый убыток агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя яиц в Украине, за январь-сентябрь 2017 года составил $20,83 млн, что на 46,3% меньше убытка за аналогичный период прошлого года. Ее консолидированная выручка уменьшилась на 24,4% - до $83,99 млн.
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