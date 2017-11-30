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Неизвестные подали иски от имени Приватбанка в Хозсуд Днепропетровской области
09:43 30.11.2017 |
Неизвестные подали иски от имени Приватбанка в Хозяйственный суд Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка, передают Українські Новини.
ПриватБанк подал заявление в Соборное отделение полиции Национальной полиции в Днепропетровской области с требованием возбудить уголовное производство по выявленным банком фактам предоставления неустановленными лицами в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по кредитным договорам банка.
Служба безопасности Приватбанка сообщила, что 23 ноября во время осуществления мониторинга сайта "Судебная власть Украины" был выявлен факт представления от имени Приватбанка в Хозяйственный суд Днепропетровской области 3-х исковых заявлений о взыскании задолженности по кредитным договорам.
"Указанные исковые заявления были поданы неустановленными лицами, без ведома банка и при отсутствии необходимых разрешений и полномочий. В указанных выше судебных делах исковые заявления были оформлены как будто от Приватбанка и предоставлены в суд за подписью вроде бы сотрудника банка. Аналогичные обстоятельства о подделке от имени Приватбанка исковых заявлений и представление их в хозяйственные суды также было зафиксировано в других городах Украины", - сообщают в банке.
Таким образом, если суды зарегистрировали иски от неустановленных лиц о взыскании задолженности по тем кредитным договорам, то суд может отказать Приватбанку в открытии производства.
Как сообщали Українські Новини, ранее Приватбанк выявил новый вид мошенничества в социальной сети Instagram.
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