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Компания FreshForex предлагает торговлю без спредов
17:50 29.11.2017 |
Компания FreshForex доводит до ведома своих клиентов, что отныне брокер предлагает возможность осуществлять торговые сделки без спреда. Брокерская компания предлагает трейдерам заключать сколько угодно торговых сделок и обязуется возвратить до ста процентов от расходов на спред.
Всем участникам финансового рынка известно, что чем меньше спред, тем выгоднее становится торговая сделка. Компания предлагает стать участником «Megarebate 2.0» и иметь возможность экономить до ста процентов на спреде.
Стоит отметить, что FreshForex создана новая программа кэшбэка, согласно которой клиент имеет возможность самостоятельно выбрать размер возврата спреда. Кроме этого, предоставляется возможность изменять его 1 раз на протяжении недели.
Брокером предлагается три варианта кэшбэка:
Брокер делает ударение на том, что сэкономленные финсредства трейдеры могут применить в заключении торговых сделок и беспрепятственно вывести со счета.
По материалам: IAFT News
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