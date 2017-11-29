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НБУ предоставил дочерней структуре Киевстара статус оператора платежной инфраструктуры
12:04 29.11.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) удовлетворил заявку ООО "Стармани" (Киев), дочерней компании ведущего отечественного оператора мобильной связи "Киевстар", на получение статуса оператора платежной инфраструктуры, сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышов.
"Стармани", 100% дочерняя компания Kyivstar, наконец-то получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры! Может кто-то и скажет, что таких операторов в Украине много - но вот у мобильного оператора - это первый!", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.
По словам П.Чернышова, НБУ еще должен утвердить положение об осуществлении операций с электронными деньгами национальной платежной системы "Простир", после чего "Киевстар" фактически будет готов к запуску мобильных финансовых услуг для абонентов.
"Скоро те, кто живет далеко от банковских отделений или не имеет банковского счета, смогут оплачивать покупки, коммунальные услуги, билеты в городской транспорт с обычного телефона (даже смартфон для этого не нужен!), а те, кто живет в городах - легко и быстро заплатят за такси, доставку пиццы или других товаров прямо из мобильного приложения, - отметил президент "Киевстара".
"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. По состоянию на конец сентября 2017 года он обслуживал 26,4 млн абонентов. Выручка "Киевстар" за девять месяцев 2017 года увеличилась на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 11,08 млрд грн, а EBITDA выросла на 11,8% - до 6,02 млрд грн.
"Киевстар" с середины января 2014 года совместно с Альфа-банком (Киев) запустил услугу NFC-платежей (бесконтактных платежей), для которой необходимо получить привязанную к SIM-карте банковскую карту и загрузить в телефон специальное приложение. Однако эта услуга не стала слишком популярной.
В августе 2014 года оператор зарегистрировал ООО "Стармани" для предоставления финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), финансового лизинга, других видов кредитования и денежного посредничества, а также для обработки данных и размещения информации на веб-узлах. Уставный капитал дочерней компании составлял 7 млн грн, однако спустя год был увеличен до 61 млн грн, доля "Киевстара" - 100%.
"Стармани" еще в июне 2016 года получило лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте. Оператор изначально анонсировал выход на рынок финансовых услуг сначала до конца 2016 года, затем - в начале 2017 года. По словам П.Чернышова, оператор столкнулся с рядом регуляторных препятствий на пути к коммерческому запуску первого блока финансовых услуг, что задерживает сроки начала их предоставления. "Киевстар" намерен преодолеть их и выйти на этот рынок к концу 2017 года, отмечал в начале августа президент компании.
Акционеры "Киевстар" - международная группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.
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