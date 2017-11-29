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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ предоставил дочерней структуре Киевстара статус оператора платежной инфраструктуры

 

Национальный банк Украины (НБУ) удовлетворил заявку ООО "Стармани" (Киев), дочерней компании ведущего отечественного оператора мобильной связи "Киевстар", на получение статуса оператора платежной инфраструктуры, сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышов.

"Стармани", 100% дочерняя компания Kyivstar, наконец-то получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры! Может кто-то и скажет, что таких операторов в Украине много - но вот у мобильного оператора - это первый!", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам П.Чернышова, НБУ еще должен утвердить положение об осуществлении операций с электронными деньгами национальной платежной системы "Простир", после чего "Киевстар" фактически будет готов к запуску мобильных финансовых услуг для абонентов.

"Скоро те, кто живет далеко от банковских отделений или не имеет банковского счета, смогут оплачивать покупки, коммунальные услуги, билеты в городской транспорт с обычного телефона (даже смартфон для этого не нужен!), а те, кто живет в городах - легко и быстро заплатят за такси, доставку пиццы или других товаров прямо из мобильного приложения, - отметил президент "Киевстара".

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. По состоянию на конец сентября 2017 года он обслуживал 26,4 млн абонентов. Выручка "Киевстар" за девять месяцев 2017 года увеличилась на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 11,08 млрд грн, а EBITDA выросла на 11,8% - до 6,02 млрд грн.

"Киевстар" с середины января 2014 года совместно с Альфа-банком (Киев) запустил услугу NFC-платежей (бесконтактных платежей), для которой необходимо получить привязанную к SIM-карте банковскую карту и загрузить в телефон специальное приложение. Однако эта услуга не стала слишком популярной.

В августе 2014 года оператор зарегистрировал ООО "Стармани" для предоставления финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), финансового лизинга, других видов кредитования и денежного посредничества, а также для обработки данных и размещения информации на веб-узлах. Уставный капитал дочерней компании составлял 7 млн грн, однако спустя год был увеличен до 61 млн грн, доля "Киевстара" - 100%.

"Стармани" еще в июне 2016 года получило лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте. Оператор изначально анонсировал выход на рынок финансовых услуг сначала до конца 2016 года, затем - в начале 2017 года. По словам П.Чернышова, оператор столкнулся с рядом регуляторных препятствий на пути к коммерческому запуску первого блока финансовых услуг, что задерживает сроки начала их предоставления. "Киевстар" намерен преодолеть их и выйти на этот рынок к концу 2017 года, отмечал в начале августа президент компании.

Акционеры "Киевстар" - международная группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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