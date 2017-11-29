НБУ не поддерживает возможную покупку Укрпоштой банка

Национальный банк не поддерживает возможную покупку публичным акционерным обществом "Укрпошта" одного из украинских банков.

Об этом Українським Новинам ответили в пресс-службе НБУ на вопрос о том, поддерживает ли банковский регулятор возможную покупку "Укрпоштой" банка.

"Позиция Национального банка Украины остается неизменной: доля государства в банковской системе должна уменьшаться. Поэтому Национальный банк не поддерживает создание новых государственных банков или приобретение банков государственными компаниями", - сообщают в НБУ.

На днях "Укрпошта" рассказала, что компанией рассматривается три сценария развития финансовых услуг.

Первый сценарий - принятие закона (НБУ и Минфин выступили против принятия законопроекта №6601, которым "Укрпошта" наделялась правом предоставлять банковские услуги); второй сценарий - покупка банка; третий сценарий - стратегическое партнерство с банком.

Подобное решение будет приниматься или наблюдательным советом (который еще не сформирован), или собственником ПАО в лице Министерства инфраструктуры.

Сейчас "Укрпошта" ведет переговоры с некоторыми небольшими банками с целью стратегического партнерства.

Как сообщали Українські Новини, ПАО "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

За 9 месяцев убыток "Укрпошты" составил 416 млн гривен.

Компания предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране.

Штат предприятия насчитывает 70 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.