НКРСИ разрешила Укртелекому повысить тарифы в среднем на 8,3% с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), во вторник по инициативе "Укртелекома" приняла решение о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию с 1 января 2018 в среднем на 8,3%, говорится в сообщении НКРСИ.

Согласно документу, который будет направлен на регистрацию в Минюст, для населения в городе тарифы могут увеличиться на 7,1%, а в селе - на 16%, для бюджетных учреждений в городе - 9%, в селе - 27%.

"Эти изменения обоснованы экономической ситуацией, и позволят оператору приблизить стоимость услуг к уровню себестоимости", - прокомментировал это решение директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что последний раз повышение предельных тарифов в среднем на 5-11% было осуществлено с 1 января 2017 года и базировалось на себестоимости услуг 4-го квартала 2015 года.

Помимо того, число абонентов фиксированной связи "Укртелекома" в городе в 2016 году снизилось на 11%, а в селе - на 20%, а в первом полугодии 2017 года - соответственно еще на 11% и 7%.

"Сейчас действующий размер предельных тарифов на фиксированную телефонию ниже себестоимости оказания услуги... Для домашних пользователей стоимость предельных тарифов для абонентов, проживающих в городах, увеличится на 3 грн, а для абонентов, проживающих в селе - на 5 грн", - сказал он.

"Укртелеком" в первом полугодии 2017 года получил чистую прибыль 355,3 млн грн, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Чистый доход ПАО за отчетный период уменьшился на 1,5% - до 3,154 млрд грн.