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Binomo предлагает бонус 100% на пополнение
16:10 28.11.2017 |
Брокерская компания Binomo, предоставляющая возможность осуществлять торговлю бинарными опционами, заявила об акционном предложении, которое продлится всего один день - 28.11.2017. В Binomo сообщили, что участие в нем даст возможность всем трейдерам, являющимся клиентами компании, повысить в 2 раза депозитные средства на своем торговом счете. Стоит отметить, что чем большей будет сумма пополнения, тем привлекательнее окажется бонус.
Брокер заявляет, что лишь до 23:59 28.11.2017 трейдерам, работающим в компании Binomo, которые пополнят свои счета, будет предоставлен бонус 100 процентов от суммы внесенных финсредств. В компании сообщают, что необходимо пополнить счет на сумму от 10 долл. и применить при этом купон nPnRkRRA18Cs. Вознаграждение будет направлено на счет клиента компании и может быть им использовано для того, чтобы увеличить шансы при осуществлении торговли бинарными опционами.
Преимущество данного акционного предложения заключается в том, что полученное вознаграждение может суммироваться с прочими бонусами. Брокер делает ударение на том, что для новых клиентов Binomo данное предложение не действует.
По материалам: IAFT News
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