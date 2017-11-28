АвтоКрАЗ купил линию по производству биотопливных брикетов

Тем самым автозавод исключит расходы на утилизацию древесных отходов и обеспечит отопление производственных цехов брикетами, у которых теплоотдача в 1,5-2 раза выше, чем у обычной сухой древесины.

Об этом сообщила пресс-служба ЧАО «АвтоКрАЗ».

«В рамках программы энергосбережения ЧАО «АвтоКрАЗ» на текущий год, а также для выполнения комплекса мер по строжайшей экономии ресурсов и повышению комфортных условий труда во время понижения температуры окружающей среды, произведена закупка, монтаж и ввод в строй линии ЛПТБ-200 по производству топливных брикетов, - сообщает автопредприятие. - Новое оборудование по переработке древесных отходов установлено на деревообрабатывающем участке цеха сборки кабин, где и будет перерабатывать древесную щепу и опилки в топливные брикеты».

Как сообщается, силами подразделений предприятия, дополнительно к приобретенному, изготовлено вспомогательное оборудование: молотковая дробилка для переработки древесных отходов крупного размера в подходящий для дальнейшей переработки на линии брикетирования, циклоны, транспортеры, специальные стойки и другие конструкции.

«При относительно небольшой стоимости оборудования - немногим более 200 тыс. грн, автозавод введением его в действие получит свои дивиденды сразу по нескольким направлениям: исключит расходы на утилизацию древесных отходов и обеспечит отопление производственных цехов брикетами, у которых теплоотдача в 1,5-2 раза выше, чем у обычной сухой древесины. К тому же, при больших объемах производства сырья, излишки можно реализовывать своим работникам, так как данный вид продукции на внутреннем рынке очень востребован, в связи с высокой стоимостью газа и электричества», - сообщает пресс-служба.