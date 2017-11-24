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Суд приостановил решение Госгеонедр об остановке специального разрешения Укргазвыдобуток
17:24 24.11.2017 |
Окружной административный суд Киева признал обоснованным ходатайство ЧАО "Укргазвыдобуток" (входит в Smart Energy) и приостановил действие решения Государственной службы геологии и недр Украины, которым приостанавливалось выданное компании действие спецразрешения на пользование недрами.
Согласно сообщению пресс-службы Smart Energy, соответствующее решение суд принял 23 ноября.
"Основываясь на постановлении суда, компания планирует в ближайшее время возобновить работу скважин и, тем самым, предотвратить нанесение ущерба недрам. В настоящее время проводятся соответствующие регламентные работы", - говорится в сообщении.
По оценкам специалистов предприятия, за время вынужденного простоя в период с 17 по 23 ноября объем газа, который не был добыт компанией, составил около 2,2 млн куб. м, конденсата - 70,2 тонн.
"Таким образом, бюджет недополучит более 4 млн грн налоговых платежей, которые компания заплатила бы с указанного объема углеводородов. Кроме того, объем газа, который не был добыт, необходимо будет компенсировать за счет импортного ресурса", - отметили в компании.
Как сообщалось, "Укргазвыдобуток" 17 ноября получил официальное письмо от Госгеонедр о приостановке действие спецразрешения на пользование недрами. Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки, проведенной в сентябре текущего года.
В компании считают, что ставшие поводом для приостановки спецразрешения Госгеонедр замечания являются необоснованными, поскольку ранее "Укргазвыдобуток" предоставил государственной службе детальные обоснования отсутствия нарушений.
"Смарт Энерджи" - управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" В.Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.
В нефтегазовое направление группы входит британская компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газдобывающие компании ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт".
"Укргазвыдобуток" ведет разработку Островерховского газоконденсатного месторождения в Харьковской области. Компания имеет специальное разрешение на разработку месторождения сроком действия до 2027 года. Текущие запасы компании по категориям С1+С2 составляют 8,4 млрд куб. м газа и 0,7 млн тонн конденсата. Перспективные ресурсы предприятия оцениваются дополнительно в 2,2 млрд куб. м газа.
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