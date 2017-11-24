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Сегодня последний день действия акции от AMarkets, приуроченной к всемирной распродаже
17:16 24.11.2017 |
Компания AMarkets предлагает трейдерам, которые являются ее клиентами, принять участие в акции, приуроченной к всемирной распродаже. Брокерская компания делает ударение на том, что предложение, которое предполагает бонусы до 25 процентов от финсредств, внесенных на торговый счет, действует лишь 2 дня.
В зависимости от суммы внесенных трейдером финсредств брокер будет начислять на счета своих клиентов бонусные средства, которые смогут принимать участие в совершении торговых сделок наравне с реальными деньгами. В компании делают ударение на том, что чем большая сумма будет внесена на счет, тем выгоднее будет бонус:
Стоит отметить, что бонусные средства можно применять для торговли, а прибыль возможно вывести со счета в любой момент. В AMarkets подчеркивают, что это предложение сегодня действует последний день.
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