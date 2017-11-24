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ICU по поручению ФГВФЛ выставит на торги ценные бумаги сразу одиннадцати эмитентов
15:01 24.11.2017 |
Группа ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц начинает реализацию активов одиннадцати эмитентов с балансов пяти ликвидируемых банков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.
Активы находятся на балансах банка "Форум", "Хрещатик", "Инвестбанка", банка "Старокиевский" и Дельта Банка.
Активы будут выставлены на продажу на двух биржевых площадках: "Украинской бирже" и ПФТС.
В частности, на Украинской бирже будут продаваться ценные бумаги ЗНВПИФ "Инвестиционный центр 1" ООО "КУА "Траст Центр", ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", ПАО "Укртелеком", ООО "Оилагроинвест", ООО "Харвестагро", ПАО "Лугансктепловоз", ПАО "ШУ "Покровское", ПАО "ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО", ПАО "Донбассэнерго"; на бирже ПФТС - ПАО "Сумское НПО", ООО "Будспецсервис".
Первые аукционы будут проходить с 28 по 30 ноября.
В состав лотов включены акции, облигации и инвестиционные сертификаты различных компаний на общую сумму более 3 млрд гривен.
Решением исполнительной дирекции ФГВФЛ №1808 от 12.09.2016 года ООО "Инвестиционный Капитал Украина", которое входит в группу ICU, включено в перечень торговцев, отобранных по направлению "Брокерские услуги по продаже ценных бумаг".
Решение о реализации данных активов было принято исполнительной дирекцией ФГВФЛ № 4866 30 октября 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в августе текущего года ICU по поручению ФГВФЛ продала на открытом аукционе 64 960 акций ПАО "Галичфарм" (0,76% от уставного капитала предприятия) на сумму 1,014061 млн гривен.
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