Астарта привлекла кредит у ЕИБ на EUR37 млн на модернизацию инфраструктуры и инновации в управлении агробизнесом

Агропромхолдинг "Астарта" подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на EUR37 млн, говорится на странице компании в соцсети Facebook.

Указанные средства предоставляются по программе Банка InnovFin - EU Finance for Innovator и будут направлены на дальнейшее внедрение проектов по модернизации инфраструктуры и развитие инноваций в системе управления агробизнесом.

В частности, средства будут выделены "Астарте" на новые складские мощности для зерна и сахара.

Как сообщалось, в 2014 году ЕИБ выделил "Астарте" EUR50 млн на строительство элеваторов в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").