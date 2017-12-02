ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", получило контракт от государственной европейской компании на поставку в 2017-2019 годах комплектующих к танкам T-72, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, контракт подписан по результатам участия "Спецтехноэкспорта" в публичном тендере по правилам GPA (Government Procurement Agreement) в рамках пилотного проекта при поддержке Проектного офиса GPAinUA. Условия и стоимость контракта не разглашаются.

Как уточняет пресс-служба, тендер проводился в соответствии с европейской директивой Defence Directive 2009/81/ EC.

"Условия участия в тендере были аналогичными тем, которые требуются от участников публичных тендеров в украинской системе ProZorro. После присоединения Украины к соглашению GPA, "Спецтехноэкспорт" стал первой украинской компанией, которая выиграла европейский тендер по правилам GPA", - отмечается в сообщении.

"Результаты участия "Спецтехноэкспорта" в публичном тендере GPA и полученный контракт свидетельствуют о перспективности нового для Украины рынка публичных закупок. В странах ЕС, ранее входивших в "советский блок", до сегодняшнего дня на вооружении находится много бронированной и авиационной техники советского образца, нуждающейся в модернизации и техническом обслуживании. Украинская оборонная промышленность имеет все необходимые разработки и компетенции для выполнения таких работ", - цитирует пресс-служба директора "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула.

ГП "Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие" (ГХВП) "Спецтехноэкспорт" - один из ведущих спецэкспортеров Украины. С декабря 2010 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Как сообщалось, в ходе международной оборонной MSPO-2017 (Польша) в сентябре "Укроборонпром" озвучил планы по участию в программе модернизации находящихся на вооружении ВС Польши танков Т-72 до стандартов НАТО. Модернизированный ОПК Украины и Польши танк ПТ-17 оснащен пушкой 120 мм калибра, обновленными автоматами заряжания, двигателем, трансмиссией, системой управления огнем и динамической защиты танка. Ключевые системы обновленного Т-72 разработаны и изготовлены украинской стороной.

По оценкам госконцерна, опыт украинско-польского ВТС по проекту может быть востребован при решении задачи по обновлению до стандартов НАТО парка украинских Т-72, Т-64, Т-80.

Украина и НАТО активизировали диалог о сотрудничестве в ОПК в 2014 году. В начале 2015 года Киев озвучил планы о присоединении к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений. Также Украина планирует к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО.