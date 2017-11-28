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АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести свыше 50% ритейлера "Край"
08:22 28.11.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Dragon Capital Investments Limited приобрести долю в уставном капитале дочернего предприятия "Край Проперти" (Киев).
Согласно решению АМКУ, сделка обеспечит Dragon Capital превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.
ДП "Край Проперти" (Киев) входит в группу компаний "Край", созданную в 1999 году. Главным направлением деятельности группы является розничная и оптовая торговля товарами массового потребления, девелопмент, управление коммерческой недвижимостью. Группа включает в себя сеть супермаркетов "Край", гипермаркет "Краина" и торговые центры "Магеллан".
Собственником группы является украинский бизнесмен, владелец группы "Милкиленд", Анатолий Юркевич.
В середине сентября 2017 года АМКУ предоставил разрешение ПАО "Сбербанк" (Киев) приобрести активы ДП "Край Проперти" в виде целостного имущественного комплекса. Объекты сделки расположены на просп. Академика Глушкова, 13б в Киеве. По соответствующему адресу в настоящее время действует торгово-развлекательный комплекс ТРЦ "Магелан".
По данным Госреестра судебных решений, в сентябре 2011 года между Сбербанком и "Край Проперти" были заключены договора об открытии кредитной линии на сумму USD51,167 млн и возобновляемой кредитной линии на USD5 млн.
В качестве обеспечения договоров банк передал "Край Проперти" в ипотеку имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания, расположенного на просп. Академика Глушкова, 13-б общей площадью 28,5 тыс. кв. м.
Ранее также сообщалось со ссылкой на ПАО "ВТБ Банк" (Киев), что ТРК "Магелан" (Харьков) площадью 53,5 тыс. кв., в 2016 году был передан в собственность банка вследствие ипотечной оговорки.
"ВТБ Банк" опубликовал в системе СЕТАМ объявление о проведении 11 августа 2017 года торгов по продаже ТРК "Магелан", стартовая цена лота составила 603,671 млн грн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка, в аукционе зарегистрировались 11 компаний, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на повышение начальной цены.
Дочерняя компания "Край-Проперти" также управляет ТРЦ "Магеллан" в Николаеве.
Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний "Драгон Капитал". Основанная в 2000 году "Драгон Капитал" - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
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