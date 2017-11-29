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АМКУ разрешил Ощадбанку получить контроль над активами компании Нитеко
16:10 28.11.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение государственному Ощадбанку (Киев) на приобретение контроля над активами ООО "Компания "Нитеко" (Киев), что обеспечивает возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставления гостиничных услуг, сообщается на веб-сайте АМКУ.
АМКУ также предоставил разрешение компании "Нитеко" на осуществление хозяйственной деятельности по сдаче в аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставление гостиничных услуг, путем приобретения права пользования активами.
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