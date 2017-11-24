Для тех, кто только начинает свою карьеру трейдера, NPBFX и центр дистанционного обучения FX-Instructor сегодня проведут вебинар, посвященный основам трейдинга на финрынках.

Брокер делает ударение на том, что начинать что-то новое всегда сложно, однако профессионализма можно достичь только постоянно обучаясь. Качество знаний, которые получит трейдер, станет залогом успешных результатов в торговле. Именно потому NPBFX советует новичкам начать обучаться у профессиональных трейдеров уже сегодня.

На онлайн-встрече затронут такие темы: общее понятие о видах рынков, существующие стратегии в торговле, прогнозы ценовых движений, составление аналитических прогнозов, перспективные инструменты для торговли на сегодняшний день, риск-менеджмент и способы его применения и т. д.

Ведущим мероприятия выступит В. Емченко, который является руководителем FX-Instructor.

Вебинар пройдет 23 ноября в 20:00 по московскому времени. В NPBFX напоминают, что посетить онлайн-встречу можно абсолютно всем, а пройти регистрацию на мероприятие предоставляется возможность на официальном сайте брокера.

