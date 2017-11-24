Финансовые новости
- |
- 24.11.17
- |
- 05:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
NPBFX сегодня проведет вебинар на тему "Введение в трейдинг на финансовых рынках"
17:17 23.11.2017 |
Для тех, кто только начинает свою карьеру трейдера, NPBFX и центр дистанционного обучения FX-Instructor сегодня проведут вебинар, посвященный основам трейдинга на финрынках.
Брокер делает ударение на том, что начинать что-то новое всегда сложно, однако профессионализма можно достичь только постоянно обучаясь. Качество знаний, которые получит трейдер, станет залогом успешных результатов в торговле. Именно потому NPBFX советует новичкам начать обучаться у профессиональных трейдеров уже сегодня.
На онлайн-встрече затронут такие темы: общее понятие о видах рынков, существующие стратегии в торговле, прогнозы ценовых движений, составление аналитических прогнозов, перспективные инструменты для торговли на сегодняшний день, риск-менеджмент и способы его применения и т. д.
Ведущим мероприятия выступит В. Емченко, который является руководителем FX-Instructor.
Вебинар пройдет 23 ноября в 20:00 по московскому времени. В NPBFX напоминают, что посетить онлайн-встречу можно абсолютно всем, а пройти регистрацию на мероприятие предоставляется возможность на официальном сайте брокера.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Тренд превышения спроса на валюту над ее предложением на межбанке 23 ноября сохранился
ТОП-НОВОСТИ
|Дмитрий Сологуб: Получается очень пессимистичная картина, но лучше пробовать что-то делать
|Министр соцполитики Рева: Работающие в белую платят налог в пенсионный фонд за двоих
|Just business. Кто такой Трубаров, и откуда проблемы у главы ФГИ
|В Мининфраструктуры хотят соединить 13 портов бетонной дорогой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|NPBFX сегодня проведет вебинар на тему "Введение в трейдинг на финансовых рынках"
|Через схемные операции из Экспобанка выведено активов более чем на 1 млрд гривен, - ФГВФЛ
|Кредит Оптима Банк решил добровольно покинуть рынок
|Укрзализныця продлила контракт с Hyundai
|Добыча газа ПАО Укргазвыдобування по итогам 2017г составит 15,2 млрд куб. м – Гройсман
|Агрохолдинг ИМК за 9 мес. сократил чистую прибыль на 8%
Это интересно
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT
|Стартап Confido заработал на ICO $374 000 и пропал
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду