Через схемные операции из Экспобанка выведено активов более чем на 1 млрд гривен, - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что через схемные операции из Экспобанка выведено активов более чем на 1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

Во время временной администрации и ликвидации, уполномоченным лицом Фонда гарантирования была обнаружена схема по выводу средств, размещенных на корреспондентских счетах Экспобанка, с участием юридических лиц-нерезидентов.

Оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, в более 3,5 раза меньше балансовой стоимости - 1 077,99 млн гривен и 3 811,27 млн гривен соответственно.

Как отмечает ФГВФЛ, за несколько дней до введения временной администрации в банк (12 сентября 2014 года), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн гривен.

Сертификаты были предъявлены одним физическим лицом.

"Полученные таким образом средства, после конвертации, частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, которые не превышали гарантированные 200 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств, принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лицам.

Так, 26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, произошло списание MEINL BANK AG средств, размещенных на корреспондентском счете Экспобанка, в суммах 21,5 млн долларов и 13,6 млн евро, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов.

Фонд отмечает, что эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов.

При этом целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в Экспобанке.

Но на сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности банка не покупала.

Кроме того, в течение июля-сентября 2014 года должностными лицами Экспобана путем злоупотребления своим служебным положением заключались мнимые (кредитные) сделки, в том числе с другими банками.

Так, в одном из банков Экспобанком были оформлены кредитные договоры на сумму 131 млн гривен, в обеспечение по которым были переданы несколько объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых почти на 30% превышала сумму кредитов.

Суммы кредитных средств были выведены из банка.

В дальнейшем банк-кредитор передал право требования по указанным кредитным договорам другому лицу, оперативно стянув залоговое имущество в свою пользу.

"На сегодняшний день в судебном порядке удалось отменить большинство регистрационных действий по регистрации права собственности на недвижимое имущество Экспобанка по третьим лицам", - говорится в сообщении.

Существенная группа активов банка - кредитный портфель.

"На бумаге" кредиты физических и юридических лиц составляют почти 40% утвержденной ликвидационной массы - 1 497,80 млн гривен.

В то же время независимые оценщики оценили их в более 7,5 раз меньше - 198,7 млн гривен.

По состоянию на 1 октября 2017 года вкладчикам банка выплачено 286,2 млн гривен гарантированного возмещения по вкладам.

При этом 99,9% кредитного портфеля не обслуживается.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка по состоянию на 1 октября 2017 - 1,683 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 22 января 2016 года НБУ решил ликвидировать Экспобанк.