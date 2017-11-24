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Кредит Оптима Банк решил добровольно покинуть рынок
16:46 23.11.2017 |
Кредит Оптима Банк (Киев) решил добровольно прекратить банковскую деятельность.
Соответствующее решение было принято акционерами банка 13 ноября, передают Українські Новини.
На собрании акционеры рассмотрели вопрос о прекращении банковской деятельности финучреждения без прекращения юридического лица.
Сообщается, что в июле Национальный банк отказал банку в проведении докапитализации до требуемого регулятором уровня - 200 млн гривен из-за проверки источника происхождения средств акционеров.
На собрании было принято решение не проводить докапитализацию на 80 млн гривен и следовательно добровольно отказаться от банковской лицензии.
Как сообщали Українські Новини, 87% акций банка принадлежит Олегу Бойко, а по 6,3% - Василию и Юлии Бойко.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 83-е место (227,3 млн гривен) среди 88 действующих банков.
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