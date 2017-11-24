Укрзализныця продлила контракт с Hyundai

ПАО "Укрзализныця" продлила на пять лет контракт с южнокорейской компанией Hyundai Rotem на обслуживание скоростных поездов HRCS2.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Railway Gazette.

Стоимость сделки не разглашается.

Первый контракт на сервисное обслуживание поездов HRCS2 "Укрзализныця" и Hyundai Rotem подписали в мае 2012 года. Как пишет Railway Gazette, тогда стоимость сделки составила 65 млрд вон (около 60 млн долларов). Первый договор на сервисное обслуживание действовал с 2012 по 2017 год.

По условиям соглашения, корейская сторона в течение 5 лет обязалась обслуживать скоростные поезда, выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации, а также подготовить украинских специалистов.

В Hyundai Rotem заявляют, что поезда HRCS2 обслуживаются в круглосуточном режиме. Это позволяет оперативно реагировать на любые сбои.