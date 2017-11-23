Компания Alpari объявила о новом конкурсе Trader Wars

Компания Alpari объявила о старте конкурса для трейдеров, в ходе которого участники Форекс смогут определить, кто сильнее на валютном рынке: медведи либо быки. Начнется новое состязание, которое называется Trader Wars, 27.11.2017. Стоит отметить, что конкурс предполагает привлекательное вознаграждение для тех, кто выйдет из него победителем.

Конкурсанты будут состязаться за реальные финсредства и баллы ALP, которые можно применить, торгуя с помощью бинарных опционов. В общей сложности будет 32 призовых места, и победителю каждого этапа Trader Wars будет предоставлено по 1 тыс. долл. Трейдерам, желающим участвовать конкурсе, необходимо определиться со стратегией, с помощью которой они будут осуществлять торговлю. Также конкурсанты должны определиться, чью сторону они выберут: быков или медведей.

Призовой фонд 1-го этапа состязания равен 2 тыс. 300 долл. Одновременно с этим будут разыгрываться 37 тыс. 700 ALP. В Alpari сообщили, что пройти регистрацию в данном конкурсе можно на официальном сайте компании.