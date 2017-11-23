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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Небольшой оператор Giraffe, принадлежащий Игорю Литовченко, таки решился на 4G

 Стас Юрасов / ЛIГАБiзнесIнформ

Вчера стало известно о том, что вместо двух конкурсов 4G в Украине может пройти целых три. Компания Интеллеком, работающая под брендом Giraffe, обратилась в Нацкомиссию по вопросам регулирования связи и информатизации. Она сообщила, что готова пойти на конверсию радиочастот в 2,345-2,4 ГГц. Оператор владеет в этом диапазоне общенациональной лицензией на полосу в 55 МГц и использует ее для организации беспроводного интернет-доступа в устаревшем стандарте Wimax. У него всего несколько десятков тысяч абонентов. Владелец Giraffe - основатель крупнейшего мобильного оператора Киевстар Игорь Литовченко.

Чтобы развиваться дальше, Giraffe позарез нужна лицензия на современный стандарт LTE (4G). Но просто так переоформить бумажку на новую технологию нельзя (хотя Игорь Литовченко и пытался). Нужно сдать частоту регулятору, а потом при желании выкупить уже новый документ на государственном тендере.

Что известно о Giraffe

Игорь Литовченко покинул Киевстар в 2014 году. А весной 2016 года стало известно, что он стал основным акционером Giraffe. Его главной идеей на тот момент было получить от государства 4G-лицензию без конкурса, в обмен на обязательства инвестировать в украинскую инфраструктуру сотни миллионов долларов. Якобы от арабских инвесторов. Но глава регулятора Александр Животовский занял тогда жесткую позицию: новая лицензия только через тендер и на общих условиях.

Giraffe прислала в НКРСИ не одну заявку на переоформление своей лицензии без тендера. Но около года назад компания прекратила все попытки получения преференции. Казалось, Литовченко оставил эту идею. Регулятор тем временем провел подготовку к основным двум конкурсам, в которых заинтересована большая тройка - Киевстара, Vodafone Ukraine и lifecell. И уже даже объявил дату проведения первого. 23 января будут разыграны 7 лотов в диапазоне 2,6 ГГц. На конверсию эксклюзивной лицензии в этом спектре пошла компания ММДС Украина Рината Ахметова. И совсем не даром. Она получит до 500 млн грн компенсации от государства в случае успешного завершения аукциона. Весной НКРСИ собирается провести второй конкурс - на частоты в диапазоне 1,8 ГГц. В этом случае на конверсию согласилась большая тройка, которая сейчас использует этот диапазон под 2G (GSM). Теперь эфир придется сдать в общий котел и снова получить его, только уже с пометкой 4G.

Вчера стало известно, что может быть еще тендер. Правда, Александр Животовский говорит, что если он и будет, то не очень скоро. Он напоминает, что по 2,6 ГГц процесс подготовки с момента обращения компании до назначения даты тендера c вовлечением Камбина занял больше года. Примерно такие же временные рамки и у процесса подготовки по 1,8 ГГц. То есть можно предположить, что конкурс по 2,3 ГГц с таким темпом пройдет не раньше осени 2018 года.

Теперь о главном. О деньгах.

Сколько будет стоить общенациональная лицензия на 2,3 ГГц? НКРСИ приводит в сообщении базовые расчеты аналитиков британской компании Analysys Mason. 1 МГц в каждом регионе обойдется минимум в 763 тысячи грн. А общенациональная лицензия на полосу, которую сейчас использует Giraffe, - 1,133 млрд грн (для сравнения за 7 лотов в 2,6 ГГц НКРСИ в январе собирается выручить минимум 2,2 млрд грн).

Откуда компания Литовченко возьмет миллиард на лицензию?

Напомним тут, что это диапазон, в котором LTE развивают в основном операторы в Азии. У нас, в европейском регионе, пользовательских устройств с поддержкой 2,3 ГГц мало. На строительство новой сети уйдут еще несколько сотен миллионов долларов. А крупные мобильные операторы явно дают понять, что такой актив им совсем ни к чему. "Нам не надо точно", - написал президент Киевстара Петр Чернышов.

Где найти инвестора под такой огромный проект с неочевидными перспективами? Помнится, министр экономразвития Степан Кубив в мае обещал корейских инвесторов под новые стандарты связи. Также ходили слухи об интересе к проекту Giraffe со стороны арабских шейхов.

Но есть ли реальные претенденты? Поговорить об этом Игорем Литовченко или с кем-то из менеджеров Giraffe не удалось. Они все время были вчера заняты. В НКРСИ тоже разводят руками. Мол, ничего не знаем, самим интересно.

Загадочный инвестор

Вчера удалось найти лишь одну рабочую версию. В частотах 2,3 ГГц может быть заинтересована Xinwei Ukraine, дочерняя компания китайской Xinwei Group, которая принадлежит миллиардеру Вану Цзину. Эта группа несколько лет назад выкупила у украинских бизнесменов компанию с частотами - Просат. Правда, диапазон оказался нишевым - в 1,8 ГГц. Те полосы, которые остались в промежутках между полосами на GSM-1800 большой тройки.

Сразу несколько участников рынка, пожелавших остаться не названными, сообщили LIGA.net , что Xinwei - вполне реальный претендент на частоты Литовченко. LIGA.net связалась с главой представительства Xinwei в Украине Антоном Зацепином. Тот заявил, что такой вариант действительно рассматривался. Но дальше дело не пошло.

К слову, Xinwei, имея в распоряжении нишевый диапазон частот и нишевый стандарт связи (McWill), все-таки решилась на строительство в Украине собственной сети. В первую очередь для нужн государственных и специальных пользователей. "Наша сеть защищена, ее невозможно "глушить" или прослушать. Более того, местоположение пользователя невозможно определить, что отвечает требованиям украинских военных, спецслужб и медиков", - рассказывал директор компании Просат Сергей Яковенко.

По словам Зацепина, сеть из 180 базовых станций уже покрывает Киев, часть Одессы, и участок между Харьковым и Мариуполем. Сеть работает в тестовом режиме. Как он говорит, на складах в Украине установки ожидают еще около 3 000 базовых станций. После из запуска покрытие дотянет до 70% территории всей страны.

А что если варианта нет

Если у Xinwei таки свои планы, и эта компания окажется для Литовченко не вариантом, можно, конечно, было бы предположить, что он просто сдался и решил хотя бы попробовать выставить на тендер частоты. А вдруг кто-то купит. Тогда НКРСИ выплатила бы ему 25% от их начальной стоимости - то есть порядка 280 млн грн. Но зная настойчивость и предприимчивость этого бизнесмена, вряд ли развязка таковой. Скорее всего стоит ожидать сюрпризов.

Кстати, скоро представители Giraffe встретится с менеджерами Датагруп. Об этом редакции сообщил инсайдер в Датагруп . Тема встречи - лицензия у дочерней компании Датагруп Краєвид в том же диапазоне 2,3 ГГц. Дело в том что у компании Литовченко есть по 55 МГЦ во всех регионах, кроме Николаева. Здесь у дочки Датагруп есть эксклюзив - полоса на 100 МГц. Минимальная стоимость этих частот составляет, согласно расчетами Mason, 76 млн млн грн. И Краєвид написала обращение в НКРСИ о том, что готова освободить диапазон для нужд 4G. Что будет дальше - здесь тоже несколько версий. Возможно, Датагруп просто продаст Литовченко право на частоты в Николаеве. Другой вариант - ключевой акционер Датагруп Horizon Capital сам захочет вступить в игру под названием 4G. Тогда у основателя Киевстара появится новый партнер. Но, как говорится, это уже совсем другая история.
 

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