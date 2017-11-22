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Кабмин утвердил порядок распоряжения имуществом "Укрзализныци"
13:19 22.11.2017 |
Кабинет Министров утвердил порядок распоряжения имуществом публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" с учетом трехдневной доработки.
Об этом говорится в постановлении Кабмина, текстом которого располагают Українські Новини.
Проект постановления определяет общие требования относительно процедур распоряжения имуществом "Укрзализныци" и относительно принятия решений органами ПАО по распоряжению имуществом, а также особенности распоряжения имуществом, закрепленным за "Укрзализныцей" на праве хозяйственного ведения.
В частности, списание госимущества осуществляется в соответствии с порядком его списания, утвержденным Кабмином в 2007 году, порядок списания, отчуждения, передачи в пользование, аренду или концессию имущества ПАО осуществляется на основании решения высшего органа ПАО, если стоимость имущества превышает 25% стоимости активов по последней финотчетности, либо же передаются/отчуждаются объекты жилогои/или социального фонда.
В случае, если стоимость имущества составляет 10-25% стоимости активов по последней финотчетности, решение принимается наблюдательным советом ПАО, а если стоимость имущества составляет менее 10% - правлением общества.
При этом передача имущества общества в концессию осуществляется в соответствии с законом о концессии.
Как сообщали Українські Новини, ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.
В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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